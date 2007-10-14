GPS-приемники

Необходимо разработать систему ДО по обучению английскому языку. То есть - разработать как-бы систему уроков, которая подходила бы именно для варианта удаленного обучения. Уроки должны охватывать теорию (объяснение грамматики как можно более простым языком - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать несколько статей о GPS-приемниках (копирайт). Оплата от 3$ за 1000 знаков.
Для начала работы необходимо прислать тестовое задание, которое может быть началом статьи, или же самой небольшой статьей. Максимальный размер тестового задания 1000 знаков. Тестовое задание необходимо для понимания вашего стиля и умения. Тема тестового задания не имеет значения, главное чтобы она была связана с технологией GPS.
Желательно люди с техническим образованием.
Резюме и текст тестового задания отсылать на [email protected]
- Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен рерайт 10 000 символов -- стоимость 1000 = 0.8$ тематика парфюмерия. Необходим рерайтер с быстрым набором текста. Аську оставляйте здесь.Закрыт16 лет назад
Есть справочник организаций, для каждой организации нужно придумать(не тупо тыреть инфу с других инет-ресурсов) описание, чем она занимается, что она производит и т.д. Описание должно содержать не менее 500 символов, для облегчения составления описания у некторых ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужна статья на указанную тему. Объём 2000-2500 знаков. Ключевые слова будут предоставлены.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $120
Есть желание обрести долгосрочное сотрудничество с рерайтером/копирайтером для подготовки новостей на сайт деловой направленности. В ходе сотрудничества необходима подготовка 5-6 новостей по 1000 знаков каждая ежедневно 5 будних дней в неделю. Предлагаемая оплата ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо написать интересные статьи по следующим тематикам: (список примерный, вообще важна именно строительная тематика и качество ваших текстов, к названиям, приведенным ниже не привязывайтесь) "Фронтальный погрузчик" - что это такое, история создания, сферы использования; "Экскаватор" - что это ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2000
Информация может включать в себя: * серию статей-обзоров, с элементами аналитики, в том числе, за прошлые периоды, в общем, по Рынку недвижимости (инвестиции в недвижимость определённой страны – в первую очередь; некоторые аспекты (качество, ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен16 лет назад
Что нужно: Устанавливать на свой компьютер и анализировать детские программы для рисования на предмет простота, удобство, инструменты, режимы обучения, возможность сохранять рисунок, польза для ребёнка, возраст для которого программа подходит, платформа, требования к ПК, цена, производитель ...Закрыт16 лет назад
Нужны две статьи по созданию сайтов и две по раскрутке и оптимизации сайтовЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо рекламное письмо на основе сырого материала. Тема услуги ресторана.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт16 лет назад