GPS-приемники

КопирайтингЗакрыт1 заявка217 просмотров
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Необходимо написать несколько статей о GPS-приемниках (копирайт). Оплата от 3$ за 1000 знаков.

Для начала работы необходимо прислать тестовое задание, которое может быть началом статьи, или же самой небольшой статьей. Максимальный размер тестового задания 1000 знаков. Тестовое задание необходимо для понимания вашего стиля и умения. Тема тестового задания не имеет значения, главное чтобы она была связана с технологией GPS.

Желательно люди с техническим образованием.

Резюме и текст тестового задания отсылать на [email protected]

16 лет назад
osekat
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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