Описание организаций

Нужна статья на указанную тему. Объём 2000-2500 знаков. Ключевые слова будут предоставлены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть справочник организаций, для каждой организации нужно придумать(не тупо тыреть инфу с других инет-ресурсов) описание, чем она занимается, что она производит и т.д.
Описание должно содержать не менее 500 символов, для облегчения составления описания у некторых организаций есть сайты, на которые можно зайти и посмотреть инфу о их деятельности.
Для начала нужно составить 1000 описаний, как говорится на пробу. Если мне понравится работа, и роботник согласится на дальнейшее сотрудничество, то тогда я предложу заполнять весь справочник 80 тыщ организаций.
Сроки исполнения:
Чем быстрее тем лучше :), ну предположим за две недели 1000 описаний хотелось бы увидеть.
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