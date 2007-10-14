Описание организаций

Есть справочник организаций, для каждой организации нужно придумать(не тупо тыреть инфу с других инет-ресурсов) описание, чем она занимается, что она производит и т.д.

Описание должно содержать не менее 500 символов, для облегчения составления описания у некторых организаций есть сайты, на которые можно зайти и посмотреть инфу о их деятельности.

Для начала нужно составить 1000 описаний, как говорится на пробу. Если мне понравится работа, и роботник согласится на дальнейшее сотрудничество, то тогда я предложу заполнять весь справочник 80 тыщ организаций.

Сроки исполнения:

Чем быстрее тем лучше :), ну предположим за две недели 1000 описаний хотелось бы увидеть.