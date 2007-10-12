Уникальный контент главной страницы

КопирайтингЗакрыт16 заявок236 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо придумать уникальный контент главной страницы сайта.

Страница компании по разработке сайтов, продвижении в Интернет, дизайне и оптимизации под поисковики.

300-350 слов.

Упор надо делать только на разработку сайтов и преимущества другим организациям.

Обязательно использование ключевых фраз:

"Создание сайт(ов)a Волгоград"

"Разработка сайт(ов)a Волгоград"

"Web студия Волгоград"

Тема страницы: Реклама компании (название компании любое (пусть будет К1)). Плюсы для организаций, при сотрудничестве с К1 и наличии собственного сайта в сети интернет.

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16 лет назад
simlink
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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