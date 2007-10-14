Написание историй о мобильных телефонах

На одном из сайтов скоро появится раздел - МОБИЛЬНЫЕ ИСТОРИИ - в этом разделе будут: веселые и грустные истории, любовные и раздорные, любые истории связанные с мобильным телефоном. Не упусти свой шанс прислать нам свою историю и заработать на ней. Мы вам будем платить за каждую историю произошедшую с вами или вашими друзьями. История должна быть уникальна (не скопирована с другого сайта) и связана с сотовым телефоном.Оплата за историю происходит единожды:

от 1000 до 1500 знаков с пробелами - 0.45$

от 1500 до 2000 знаков с пробелами - 0.9$

от 2000 до 2500 знаков с пробелами - 1.35$

от 2500 до 3000 знаков с пробелами - 1.80$

от 3000 и больше знаков с пробелами - 2.20$

(цена указана за соответствующее количество знаков 1000-1500 - 0,45$ и т.д.)

Оплата происходит через Webmoney (WMZ)

Вы присылаете свою историю на почту [email protected] с указанием WMZ в письме или ICQ 396539135 и если ваша история подходит и она уникальна, то в течении 2-4 (двух-четырех) суток после ее получения на наш почтовый ящик (необходимо для проверки) вы получаете деньги через Webmoney.

Внимание!

1. Все присланные истории проверяются на уникальность, если ваша история была где то ранее опубликована, то выплаты в этом случае не производятся.

2. Написанные истории должны быть читаемые и интересные.