Наполениe сайта

User manual in English for web based application required. Requirements: Strong English skills. Experience in this area. Examples of your work is highly preferable.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для заполнения сайта качественным, интересным контентом.
Заготовка сайта: www.pjet.ru
После выполнения работ возможно постоянное сотрудничество.
Ваши предложения по стоимости шлите на [email protected]
В письме указывайте ссылки на свое портфолио.
Жду Предложений.
С Уважением, Борис Грубовски.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуются описания систем электронных денег, можно переработанное описание с сайта c прямой ссылкой на сайт и логотипом системы + авторский материал по процедуре регистрации со скриншотами. Каждая система от 3000 до 5000 (6000 максимум) символов, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
нужна статья с налетом гламурности. в хорошем стиле, с интересными историческими деталями: участие авто в съемках, трюках, известные лица-владельцы, истории. размещение в автомобильной электронной прессе. 3000 - 5000 тыс знаков. возможен торг :) называйте свои цены! если будет несколько ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт16 лет назад
Для сайта по полиграфии нужны статьи для описания различных видов полиграфической продукции и услуг - всего около 100 - почти полный список на http://perehid.com/spisok.doc - кол-во слов - 400-600 - стиль - без детского сюсюканья и без профессиональных крайностей - ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
1. Написание (переводы не интересуют) новостей на основе англоязычных оригиналов. Работа ведется через CMS, в которую англоязычные новости добавляются редактором каждый день. На основе имеющейся информации необходимо сделать свою новость (1-2 тыс. знаков) с иллюстрациями ...Закрыт16 лет назад
Необходимо написать небольшой, но грамотный текст о партнерской программе дизайн-студии примерно на 1000-2000 знаков. Примерное содержание подскажу.Завершен16 лет назад
Условия работы: - требуется рерайт новостей и статей. Тематика - финансы, экономика. - ежедневно до 13.00 мск. мне высылаете 3 готовых новости. - ежедневно до 17.00 мск. высылаю 3 новости, до 19.00 мск. - готовый вариант должен быть ...Завершен16 лет назад
Необходимо придумать название онлайн игре. Игра - симулятор реальной жизни. Основные условия: звучное, !запоминающееся! название, от которого можно образовать сокращенную запоминающуюся форму. Желательно, не более 7 символов. И, самое главное: свободный домен в зоне .ruКопирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо добавить по 1 - ой новости в день на сайт. Пример новости в приложении. Оплата 50$ в месяц. Новость должна быть уникальной. т.е. рерайтинг. Объем текста см. приложение. Работа постоянная.Закрыт16 лет назад
- $50
Требуется копирайтер на последующее сотрудничество Желательно близкое образование (филфак, иняз, журфак) или природный дар. Знание основ написания различных текстов (рекламно-информационные, научные, публицистические, пресс-релизы, короткие рекламные сообщения, тексты для Web...) Оцениваться будет исполнитель по выполнению тестового задания (с оплатой ...Закрыт16 лет назад