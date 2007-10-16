Наполениe сайта

КопирайтингЗавершен11 заявок272 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайтер для заполнения сайта качественным, интересным контентом.

Заготовка сайта: www.pjet.ru

После выполнения работ возможно постоянное сотрудничество.

Ваши предложения по стоимости шлите на [email protected]

В письме указывайте ссылки на свое портфолио.

Жду Предложений.

С Уважением, Борис Грубовски.

16 лет назад
Grubovski
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
vlad_kondor
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$60
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересный, приятный в общении человек. Предложил комфортные условия работы, оплату осуществил полностью в оговоренные сроки. Надеюсь на интересное, продолжительное и взаимовыгодное сотрудничество. Удачи, Борис!
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