Новости на сайте

Нужны авторы для написания книги "Устройство и диагностика ПК". Желающие принять участие в проекте должны прислать резюме на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить по 1 - ой новости в день на сайт. Пример новости в приложении. Оплата 50$ в месяц. Новость должна быть уникальной. т.е. рерайтинг. Объем текста см. приложение. Работа постоянная.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется копирайтер на последующее сотрудничество Желательно близкое образование (филфак, иняз, журфак) или природный дар. Знание основ написания различных текстов (рекламно-информационные, научные, публицистические, пресс-релизы, короткие рекламные сообщения, тексты для Web...) Оцениваться будет исполнитель по выполнению тестового задания (с оплатой ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо 50 статей/заеток в среднем по 1000 знаков без пробелов каждая на заданную тему с набором ключевых слов для каждой. Особой художественной ценности не требуется для текста. Предложения можно высылать на ящик [email protected] в сабже ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется составить бизнес-план на основе имеющейся информации. Часть информации есть в Интернете (дадим ссылки), часть информации перешлем лично. Работу требуется выполнить оперативно. Связаться с нами можете по ICQ: 267507301Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо обработать сообщения с форума (информация будет выслана позже) http://www.forumhouse.ru/ и разместить на http://www.newshouse.ru/ Требования: 1. Обработка изображений. Наложение копирайта форума. Приведение к стандартному размеру 2. Обработка текстов - в результате должна получится полноценная статья. Оплата - 2$ за ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимы один либо несколько человек с опытом публикации научных статей в печатных изданиях. То есть - аспиранты, доктора наук, бывшие студенты с опытом публикации подобных статей. Ориентировочная тематика "Информационные технологии". То есть - от тех ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нам нужны талантливые создатели сценариев для последовательных игр – головоломок на художественную тематику. Опыт работы естественно приветствуется, но не является определяющим. стратегический эмулятор развития. (пример в приложении) Идея игры проста и сводится к следующему: необходимо ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо написать статью-анализ о возможном выбросе на крупный мегаполис атомной бомбы. Анализ радиактивного воздействия, сам факт такой возможности, варианты спасения, скорость манёвра, и проекцию этого анализа на возможность выживания в метро. Обьем 1.5-2 страницы шрифта ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется написать статью на тему анонимности в p2p сетях. Какие есть методы аномнисности, с какими p2p совместимы эти методы и рабочие примеры. Провести анализ и написать обо всем этом. ps: на русском или английском.Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Ваше предложение и портфолио прошу выслать на: 1. ICQ: 253-611-216 2. Emai: [email protected] Все подробности обсуждаются в ICQКопирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад