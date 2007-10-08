Новости на сайте

$50
КопирайтингЗакрыт21 заявка344 просмотра
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Необходимо добавить по 1 - ой новости в день на сайт. Пример новости в приложении. Оплата 50$ в месяц. Новость должна быть уникальной. т.е. рерайтинг. Объем текста см. приложение. Работа постоянная.

16 лет назад
PetrovM
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Alli
Алла 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$50
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  • Копирайтинг материалов.

    $50

    Требуется копирайтер на последующее сотрудничество Желательно близкое образование (филфак, иняз, журфак) или природный дар. Знание основ написания различных текстов (рекламно-информационные, научные, публицистические, пресс-релизы, короткие рекламные сообщения, тексты для Web...) Оцениваться будет исполнитель по выполнению тестового задания (с оплатой ...

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  • Составить бизнес-план

    Требуется составить бизнес-план на основе имеющейся информации. Часть информации есть в Интернете (дадим ссылки), часть информации перешлем лично. Работу требуется выполнить оперативно. Связаться с нами можете по ICQ: 267507301

    Копирайтинг1 заявка
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    Копирайтинг5 заявок
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    Копирайтинг3 исполнителя
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  • Анонимность в p2p сетях

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    Требуется написать статью на тему анонимности в p2p сетях. Какие есть методы аномнисности, с какими p2p совместимы эти методы и рабочие примеры. Провести анализ и написать обо всем этом. ps: на русском или английском.

    Копирайтинг1 исполнитель
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    16 лет назад