Alli

Алла Alli

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Пишу довольно быстро и, на мой взгляд (и, как я надеюсь, на взгляд работодателей), качественно. Приходилось писать на самые различные темы, подтверждением чему - мое портфолио. С удовольствием соглашусь на сотрудничество на долгосрочной основе.

Рисую иллюстрации.

Люблю то, чем занимаюсь, и стараюсь делать это как можно лучше, а потому для каждой статьи, дизайна, рисунка или баннера ищу свои подходы, рассчитанные на ее или его аудиторию.

Обращайтесь - договоримся.

Оптовым заказчикам - скидки.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Каплиенко Алла Юрьевна (Alli)
Все быстро и красиво хорошее чувство стиля спасибо, Алла
Все честно и четко, с таким заказчиком приятно работать.
Ответный отзыв
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Качественный рерайт, флористика
Сотрудничеством довольна. Задание выполнено качественно, в полном объеме, в согласованный срок. Рекомендую.
Четкое задание, оперативные уточнения и честная оплата. Очень довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
ingapopkova
Инга 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Требуются небольшие статьи о подарках
Отлично выполненная работа, с удовольствием буду обращаться к Алле, задание выполнено с учетом всех пожеланий.
Четко поставленное задание и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
mikrul
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
8 баллов
14 лет назад
Написать сео, читабельный текст. Тема - стриптиз.
Ответственная работница, заказ выполнен в срок.
Заказ был поставлен четко. Оплата выполнена сразу. Приятно было работать.
Ответный отзыв
HAMANN
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Статьи по продуктам питания
Работа выполнена качественно и в срок! Остался доволен!
Очень приятно работать. Задание дается четкое, оплата в срок, без задержек.
Ответный отзыв
Копирайтинг
7 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $30
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга