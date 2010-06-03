Пишу довольно быстро и, на мой взгляд (и, как я надеюсь, на взгляд работодателей), качественно. Приходилось писать на самые различные темы, подтверждением чему - мое портфолио. С удовольствием соглашусь на сотрудничество на долгосрочной основе.
Рисую иллюстрации.
Люблю то, чем занимаюсь, и стараюсь делать это как можно лучше, а потому для каждой статьи, дизайна, рисунка или баннера ищу свои подходы, рассчитанные на ее или его аудиторию.
Обращайтесь - договоримся.
Оптовым заказчикам - скидки.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Все быстро и красиво хорошее чувство стиля спасибо, Алла
Ответный отзыв
Все честно и четко, с таким заказчиком приятно работать.
$10
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничеством довольна. Задание выполнено качественно, в полном объеме, в согласованный срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое задание, оперативные уточнения и честная оплата. Очень довольна сотрудничеством.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отлично выполненная работа, с удовольствием буду обращаться к Алле, задание выполнено с учетом всех пожеланий.
Ответный отзыв
Четко поставленное задание и своевременная оплата. Рекомендую.
$20
8 баллов
14 лет назад
Ответственная работница, заказ выполнен в срок.
Ответный отзыв
Заказ был поставлен четко. Оплата выполнена сразу. Приятно было работать.
$50
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок! Остался доволен!
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Задание дается четкое, оплата в срок, без задержек.
Копирайтинг
7 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $30
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга