Пишу довольно быстро и, на мой взгляд (и, как я надеюсь, на взгляд работодателей), качественно. Приходилось писать на самые различные темы, подтверждением чему - мое портфолио. С удовольствием соглашусь на сотрудничество на долгосрочной основе.

Рисую иллюстрации.

Люблю то, чем занимаюсь, и стараюсь делать это как можно лучше, а потому для каждой статьи, дизайна, рисунка или баннера ищу свои подходы, рассчитанные на ее или его аудиторию.

Обращайтесь - договоримся.

Оптовым заказчикам - скидки.