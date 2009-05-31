Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна. Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке. ...
Статьи по продуктам питания
Уник + релевантность. SEO-ориентированные тексты.
Кол-во статей около 40. Есть готовые тексты - можно провести грамотный рерайтинг.
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