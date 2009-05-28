Написать Справочный центр для сайта

Доброе время суток Фрилансеры !

примеры работ:

1.http://www.facebook.com/help.php

2.http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=__helpContent&tkn=9852

3.http://www.fotolia.com/Info/Faq#b18

задача:

1. проанализировать сайт(при личной переписке будет сообщен линк на сайт).

2. построить очень очень понятный Справочный центр для пользователей.

требования:

1. Исполнитель который имел опыт в прошлом в написании подобных проектов.

2. Человек который может легко и понятно излагать свою мысль.

3. Указывать реальные ценны и сроки а не заоблачные .