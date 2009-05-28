Написать Справочный центр для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок238 просмотров

Доброе время суток Фрилансеры !

примеры работ:

1.http://www.facebook.com/help.php

2.http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=__helpContent&tkn=9852

3.http://www.fotolia.com/Info/Faq#b18

задача:

1. проанализировать сайт(при личной переписке будет сообщен линк на сайт).

2. построить очень очень понятный Справочный центр для пользователей.

требования:

1. Исполнитель который имел опыт в прошлом в написании подобных проектов.

2. Человек который может легко и понятно излагать свою мысль.

3. Указывать реальные ценны и сроки а не заоблачные .

16 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение новостной ленты по светодизайну

    Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна. Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • База знаний по играм

    Нужно оперативно создать 5 баз знаний к играм : World of Warcragt Lineage ll GTA 4 Diablo 2 Travian Что должно получиться: описание основных рас, классов, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия текстов по мебели

    Нужны тексты по мебельной тематике - про гардеробные системы, шкафы-купе. Нужен опыт в похожих тематиках, хороший легкий стиль и Опыт! всего 19 тыс знаков

    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать текст песни про район

    Надо придумать текст песни для района Митино КЛюч.слова митино, трц ладья, дубравная ул. Потипу песни http://cs4194.vkontakte.ru/u5556412/audio/9f25c1affc34.mp3 Бюджет не крутой Безз мата 366947794 icq

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи о ноутбуках.

    $250

    Требуется ведущий раздела для написания новостей, пресс-релизов, обзоров и статей о ноутбуках. Оплата: 10 000 рублей в месяц. От вас требуются знание компьютерной техники, программ, ноутбуков, компьютерного сленга, общее понимание методов ...

    CSSHTML
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать грамотное описание о компании.

    Добрый день! Разрабатываю интернет магазин по продаже запчастей для автомобилей Форд Фокус. Столкнулся с проблемой по созданию описания о компании, так как начинаю работать с нуля и сочинять не умею. Нужно создать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад