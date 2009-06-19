Наполнение новостной ленты по светодизайну

Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна.

Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке.

Если готовы взяться, то просьба указать расценку за пост для варианта копипаста и для варианта своего описания.

ЗЫ Просьба не отвечать без конкретных цен.