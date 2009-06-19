Наполнение новостной ленты по светодизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок290 просмотров

Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна.

Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке.

Если готовы взяться, то просьба указать расценку за пост для варианта копипаста и для варианта своего описания.

ЗЫ Просьба не отвечать без конкретных цен.

16 лет назад
555crop
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

_Albina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
16 лет назад
$10
14 дней
Альбина быстро въехала в тему, пишет грамотно, хорошо переводит.
Сотрудничать с Дмитрием очень приятно: четко поставленная задача, даны все необходимые инструкции, любой вопрос решается конструктивно. Кроме того, легкое и интересное общение:) Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

_Albina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
16 лет назад

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