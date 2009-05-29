Название для студии графического дизайна с упором на инернет-решения. Профиль: создание сайтов и интерактивных сервисов в г.Якутске. Пожелания: 1. Название студии должно состоять из одного слова 2. Слово должно ...
Глубокий рерайт текстов по тематике медицина
Нужен рерайт пяти статей на медицинскую тематику темы. Объем – 10000 знаков.
Качество и уникальность обязательны. Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость.
Оплата после выполнения задания.
Просьба в личку не писать.
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