Название для малярно-кузовного цеха

Есть статья, необходимо сделать с неё 10 рерайтов, объем строго до 2500. Оплата за каждый рерайт 1,5 $, возможно несколько исполнителей, что даже лучше. Хотя может и кто-то один. Предпочтение скорости выполнения, но не ...