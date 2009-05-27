Название для малярно-кузовного цеха

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок1130 просмотров
#1$

Добрый день.

Малярно-кузовному цеху нужно название. В будущем планируется создание сети.

Целевая аудитория- владельцы иномарок моложе 5 лет.

Основной источник клиентов - страховые компании, в будущем, открытый рынок.

Ассоциации с названием:

1. качество

2. оперативность

3. премиальность

После утверждение название будет проведен конкурс на логотип, слоган. фирменный стиль.

Спасибо

16 лет назад
mk37
48 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статья

    О книжном интернет-магазине. Цель статьи - имиджевая реклама. Конкретные данные будут представлены исполнителю. Объем - статья для газетной страницы А3. Нужны примеры ваших статей, срок и цена за всю статью.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо 10 рерайтов

    $15

    Есть статья, необходимо сделать с неё 10 рерайтов, объем строго до 2500. Оплата за каждый рерайт 1,5 $, возможно несколько исполнителей, что даже лучше. Хотя может и кто-то один. Предпочтение скорости выполнения, но не ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Текст для сайта

    Добрый день! Для нашего сайта требуется написание нескольких статей. Тематика нашего сайта астрология. Необходимо написать статью на одну две странички, где будет описан наш продукт, его преимущества ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужен копирайтер для составления текстов для сайта (на русском языке). Сайт посвящён языковым переводам. Хочется креативного интересного легкочитаемого текста. Жду предложений, с примерами ваших текстов. Указывайте стоимость за 1000 символов (с пробелами). ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Статьи на собачьи темы

    Необходимо написать статьи на темы: - собачьи имена - собачьи болезни (в основном текст про болезни северных ездовых: хаски, маламуты, самоеды ) - о щенках хаски, маламутов, самоедах. как выбирать ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад