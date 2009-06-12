Написать историю из жизни по заданному сюжету

Елена написала для моего проекта несколько интересных статей. Профессионально, оперативно и качественно. Нельзя не отметить её личную заинтересованность темой в процессе работы, думаю, что подобным образом Елена относится ко всем проектам, за которые берётся. Рекомендую однозначно, сотрудничество лично мне понравилось очень. Спасибо большое, Елена!