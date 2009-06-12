Написать историю из жизни по заданному сюжету

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Завершен14 заявок263 просмотра

Креативные писатели есть?:)

Если Вы умеете талантливо написать историю из жизни по заданному сюжету, откликнитесь здесь:))

16 лет назад
NATA-FREE
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

eleni
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$10
1 день
Елена написала для моего проекта несколько интересных статей. Профессионально, оперативно и качественно. Нельзя не отметить её личную заинтересованность темой в процессе работы, думаю, что подобным образом Елена относится ко всем проектам, за которые берётся. Рекомендую однозначно, сотрудничество лично мне понравилось очень. Спасибо большое, Елена!

Заявки фрилансеров

eleni
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад