Требуется рерайтер и корректировщик описаний. В данный момент в магазине Filmru.ru требуется переписать 6200 позиций,потребуется корректировка 2 полей - изменение названия (по формуле которую я вам сообщу) - рерайт основного ...
Рерайт 5 сантехнических статей
Необходим рерайт 5 статей по сантехнической теме.
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