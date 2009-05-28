Предложение для Ксении Гонтаренко

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Завершен1 заявка117 просмотров

Написание и рерайт статей

Написание статей
16 лет назад
FxLab
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Приятно работать с такими людьми как Ксения! Работа выполнена быстро и качественно!
Александр очень хороший заказчик.Четкое ТЗ, частичное предоставление материалов и введение в курс дела. Все оговорено, выполнено и оплачено. Надеюсь на плодотворное долговременно сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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