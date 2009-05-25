Придумать часть названия

# 1 — $

Оплата за слово - 4$.

Оплата в WM или ЯндексДеньгами.

Имеем название компании, состоящее из 2 слов, типа "World Servis" (название другое, но созвучное).

Необходимо придумать английское (можно предлагать слова из других языков).

Слово должно обозначать - различные операции, различные действия и т.д. в контексте деятельности фирм без привязки к конкретному сектору экономики.

Т.к. это конкурс, то предлагайте варианты сразу в конкурс. Принятый вариант будет оплачен.

Прошу обратить внимание, что только один вариант будет оплачен.

Огромная просьба давать перевод (значение словам/фразам), и сообщать язык на котором слово/фраза.