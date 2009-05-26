Тридцать статей спортивной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок174 просмотра

Необходим рерайт 30-ти статей на спортивную тематику. По 10-ть статей на три вида спорта. В статье до 700 символов.

16 лет назад
konstantinl
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$20
2 дня
Марина, спасибо за оперативность. Очень приятно с Вами работать.
Как всегда все отлично. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Надеюсь и в дальнейшем, обратитесь ко мне.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад