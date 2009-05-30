Нужно 3 уникальных статьи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок651 просмотр

Нужно 3 уникальных статьи (либо глубокий рерайт, хотя не очень желательно): про ретроспективный, оперативный мониторинг. Возможно понадобится больше (всё зависит от того, каким будет наше начало сотрудничества). Тема примерно такая же - маркетинговые исследования и промо-акции.

От Вас прошу указать сроки, стоимость работы. Оплачивать буду сразу за каждую работу - после написания статьи.

Написание статей
16 лет назад
LarisaTim
Larisa 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Laito
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$5
4 дня
Работать понравилось. При выдаче задания Роман сразу всё схватил - не пришлось "разжевывать", как это было на другом проекте. Там, где не удачно получилось (по моей же вине - не сразу объяснила тонкости), весь текст был переделан в короткий срок. Единственное - грамматические ошибки, но это не так страшно. В следующий раз наверняка воспользуюсь услугами Романа. И другим советую.
Работать с Ларисой очень понравилось. Всем советую.

Заявки фрилансеров

Laito
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад