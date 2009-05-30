Нужно 3 уникальных статьи (либо глубокий рерайт, хотя не очень желательно): про ретроспективный, оперативный мониторинг. Возможно понадобится больше (всё зависит от того, каким будет наше начало сотрудничества). Тема примерно такая же - маркетинговые исследования и промо-акции.

От Вас прошу указать сроки, стоимость работы. Оплачивать буду сразу за каждую работу - после написания статьи.