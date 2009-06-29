Рерайт статей - туризм, описания интересных мест.

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок403 просмотра

Рерайт 20 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты.

Оплата: 27$.

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$27
4 дня
Анастасия справилась с поставленной задачей блестяще. Будем сотрудничать в ударном темпе. :)
Сотрудничать с этим заказчиком - одно удовольствие!!!! Все отлично.
__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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