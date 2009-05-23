Создание уникального контента на сайте

Требуется грамотный рерайтер для создания уникального контента на сайте SerialPlanet.ru

Требуется провести работу:

1)Найти информацию о каждой серии которая имеется в составе каждого сериала и добавить описания на сайт (многие уже имеют описание,нужно найти необработанные,для каждой серии требуется описание в 100-150 символов)

2)Каждый день требуется размещать 2-3 новости на сайте с картинками,нужны уникальные статьи с выполнением следующих требований:

1. Сделать разметку в текстах. Не делать текст «голый».

2. Фотографии без лишних адресов, надписей!

3. В раздел «Новости сериалов» можно и нужно добавлять по несколько фотографий.

4. Делать абзацы, разметки.

После проделывания этой работы предложу вам следующее на постоянной основе:

1)Продолжать постить новости

2)Начать администрирование форума,поднять его привлекательность путем размещения статей,картинок и создания актуальных разделов.