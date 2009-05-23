Нужны интересные имена доменов, слова не должны подходить ко всему они должны быть не тематическими легко запоминаемыми. без цифр и без тире пишите сразу свои варианты в предложениях ...
Создание уникального контента на сайте
Требуется грамотный рерайтер для создания уникального контента на сайте SerialPlanet.ru
Требуется провести работу:
1)Найти информацию о каждой серии которая имеется в составе каждого сериала и добавить описания на сайт (многие уже имеют описание,нужно найти необработанные,для каждой серии требуется описание в 100-150 символов)
2)Каждый день требуется размещать 2-3 новости на сайте с картинками,нужны уникальные статьи с выполнением следующих требований:
1. Сделать разметку в текстах. Не делать текст «голый».
2. Фотографии без лишних адресов, надписей!
3. В раздел «Новости сериалов» можно и нужно добавлять по несколько фотографий.
4. Делать абзацы, разметки.
После проделывания этой работы предложу вам следующее на постоянной основе:
1)Продолжать постить новости
2)Начать администрирование форума,поднять его привлекательность путем размещения статей,картинок и создания актуальных разделов.
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