Создание уникального контента на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка1012 просмотров

Требуется грамотный рерайтер для создания уникального контента на сайте SerialPlanet.ru

Требуется провести работу:

1)Найти информацию о каждой серии которая имеется в составе каждого сериала и добавить описания на сайт (многие уже имеют описание,нужно найти необработанные,для каждой серии требуется описание в 100-150 символов)

2)Каждый день требуется размещать 2-3 новости на сайте с картинками,нужны уникальные статьи с выполнением следующих требований:

1. Сделать разметку в текстах. Не делать текст «голый».

2. Фотографии без лишних адресов, надписей!

3. В раздел «Новости сериалов» можно и нужно добавлять по несколько фотографий.

4. Делать абзацы, разметки.

После проделывания этой работы предложу вам следующее на постоянной основе:

1)Продолжать постить новости

2)Начать администрирование форума,поднять его привлекательность путем размещения статей,картинок и создания актуальных разделов.

16 лет назад
tops
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ATIV2007
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$250
7 дней
Человек сделал часть работы и пропал без предупреждения.15 июня вся работа была остановлена,я прождал исполнителя до 8 июля,после чего,так и не получил ответа ни по ICQ,на на веблансере.С моей стороны все было оплачено.

Заявки фрилансеров

ATIV2007
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад

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