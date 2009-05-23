Нужны интересные домены в зоне com и ru до 8 букв

# 1 — $

Нужны интересные имена доменов, слова не должны подходить ко всему

они должны быть не тематическими

легко запоминаемыми.

без цифр и без тире

пишите сразу свои варианты в предложениях и не забывайте писать сумму и сроки, чтобы я смог добавить вас к конкурсу

с вордом не дружу. существует блокнот

нужно порядка 5-10 доменов

за каждый домен 2WMZ

домены должны быть свободны в одной зоне, в двух не обязательно