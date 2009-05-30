Рерайт статей для авто-сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок635 просмотров

Нужен рерайт 10 статей для сайта про автомобили.

Оплата: по 1$ за статью (1100-1200 знаков).

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. После того, как найдёте статьи, нужно отослать мне в ЛС ссылки на них для согласования этих статей для рерайта. После согласования начинаете рерайт.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

Ищутся несколько человек, для каждого будет составлен индивидуальный проект по рерайту.

В своём предложении указывайте тематику, с которой вам будет комфортно работать (к примеру, тюнинг авто, статьи про какую-то конкретную марку и т.п.) Также в своём предложении указывайте статьи их портфолио, которые вы делали на автомобильную тематику. Если таких статей нет, будьте готовы написать одну тестовую статью.

Важно! После сдачи работы, мне нужно будет время для их проверки. Возможен такой вариант, что проверка статей затянется на 7-10 дней, если вас это не устраивает, не оставляйте здесь своих заявок! Я гарантирую, что все сделанные работы будут оплачены и каждому будет оставлен отзыв (смотрите мой рейтинг), но заранее предупреждаю, что возможны задержки.

С теми людьми, качество работ которых будет хорошим, работа продолжится с повышением количества статей и оплаты.

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
$10
2 дня
Снова обратился за услугами Светланы и снова работа выполнена на должном уровне. Спасибо! Рекомендую.
Спасибо! Приятно работать с таким человеком!

Заявки фрилансеров

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад

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