Описать услуги которые предоставляет организация. Например кроссдокинг, ответственное хранение и так далее.
Подобрать доменное имя
Для нового проекта - онлайн-органайзера требуется подобрать оригинальное доменное имя.
Оно не обязательно должно содеражать слово organizer, а может быть какое-то другое, но нужно, чтобы имя имело смысл, было красивое и запоминаемое.
Доменная зона: com или ru.
Домены следует проверять на занятость.
Объявляю конкурс.
В вашем предложении присылаете список ваших вариантов, если хоть один вариант подойдет, то вы победите в конкурсе.
Победитель конкурса
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