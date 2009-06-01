Подобрать доменное имя

# 1 — $

Для нового проекта - онлайн-органайзера требуется подобрать оригинальное доменное имя.

Оно не обязательно должно содеражать слово organizer, а может быть какое-то другое, но нужно, чтобы имя имело смысл, было красивое и запоминаемое.

Доменная зона: com или ru.

Домены следует проверять на занятость.

Объявляю конкурс.

В вашем предложении присылаете список ваших вариантов, если хоть один вариант подойдет, то вы победите в конкурсе.