Подобрать доменное имя

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки1013 просмотров
#1$

Для нового проекта - онлайн-органайзера требуется подобрать оригинальное доменное имя.

Оно не обязательно должно содеражать слово organizer, а может быть какое-то другое, но нужно, чтобы имя имело смысл, было красивое и запоминаемое.

Доменная зона: com или ru.

Домены следует проверять на занятость.

Объявляю конкурс.

В вашем предложении присылаете список ваших вариантов, если хоть один вариант подойдет, то вы победите в конкурсе.

16 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Победитель конкурса

VRDesign
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва
16 лет назад
Подобрал отличное доменное имя для моего нового проекта.
Спасибо, Евгений! Был рад поработать над вашим заданием.

Заявки фрилансеров

VRDesign
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва
16 лет назад

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