Копирайт на русском.

Нужно написать 4 статьи о климатической технике от небольших бытовых кондиционеров (сплит-системы) до центральных систем кондиционирования, а также вентиляционное оборудование и на тему холодильного и морозильного обурудования. Каждая статья не более 3000 знаков. ...