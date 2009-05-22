Страницы для интернет-магазина кондиционеров

$10
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#1$

Для будущего интернет-магазина http://www.klimapro.ru необходимо написать (хорошо отрерайтить) 4 страницы, а именно: Главная, Сотрудничетво, Сервис, доставка и оплата. На главной странице должно быть не менее 5К символов, а также употреблены следующие ключевые запросы: фанкойлы, кассетные фанкойлы, канальные фанкойлы, настенные фанкойлы, продажа фанкойлов, фанкойлы со склада, чиллеры, абсорбционные чилеры, холодильные машины, carrier, carrier фанкойл, carrier чиллер, carrier ККБ, Прецизионные кондиционеры, STULZ, Компрессорно-конденсаторные блоки, ККБ, Компрессорно-конденсаторные агрегаты, ККА, Тепловые пушки, Тепловые пушки Master, Тепловые пушки Frico, Тепловые завесы, Тепловые завесы Frico, Frico, Вентиляция Wolf, Приточно-вытяжная установка Wolf, Промышленные кондиционеры, Промышленное кондиционирование, Кондиционирование и вентиляция, Крышные кондиционеры, Руфтоп, Обслуживание холодильного оборудования, Обслуживание систем вентиляции, Сервис холодильного оборудования, Сервис систем вентиляции, Ремонт фанкойлов, Эксплуатация промышленной вентиляции, эксплуатация холодильного оборудования. Кто лучше напишет, тот и получит деньги, если понравица = никаких предоплат, а то такой бред иногда пишиту "копиВрайтеры"... Бюджет 4 страниц = 250 рублей. Для примера хорошего написания можно просто по ключевикам посмотреть сайты конкурентов.

16 лет назад
tarasgu
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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