Рерайт, компьютерная тематика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок426 просмотров

Необходимо сделать рерайт 15 статей из сети на компьютерную тему, относительно решения проблем, возникших с ПК.

1 статья - 2500зн.

Структура:

суть проблемы ок 500 зн

решение проблемы 2000 зн.

Исходники не даю.

Сроки: сегодня к 13.00 по МСК

Свои предложения строго в проекте, оставьте номер ICQ для связи - через час вернусь, выбранным исполнителям расскажу подробности.

Отдам по 2 - 3 статьи в одни руки. Цена вопроса 2у.е./1000 зн. Оплата вечером около 20.00

16 лет назад
dawa
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
8 отзывов(-4)

Выбранные исполнители

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнил, работу, претензий не было никаких, в итоге так и не дождался оплаты. Доверия к этому человеку больше нет!!!
XoRDaL
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)
16 лет назад
$15
1 день
Выполнял срочный рерайт на компьютерную тематику для Дарьи. Все было выполнено в срок, по работе замечаний не было. Оплата так и не поступила. Ни в аське, ни на e-mail не отвечает. Безответственный заказчик.
Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Выполнила срочный рерайт точно в срок. Дарья сообщила, что качеством работы довольна. ОБЕЩАННОЙ ОПЛАТЫ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО. На связь не выходит.
ndl78
46 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Задание было выполнено в срок, материалы переданы заказчику. В положенный срок оплата не поступила, а заказчик куда-то пропал.

Заявки фрилансеров

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
XoRDaL
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)
16 лет назад
Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
ndl78
46 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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