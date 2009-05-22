# 1 — $

Нужно придумать хорошее название для скандинавского аукциона + домен.

То есть все названия перед их публикацией должны проверяться на "свободность" доменов в зоне RU и COM.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Скандинавский_аукцион

Хочется название, которое бы ничего не значило, но хорошо звучало, и хорошо смотрелось на письме. Так же исключаются варианты русских слов написанные латиницей