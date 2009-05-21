Написать статью о чате

$50
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  2. Копирайтинг
Закрыт36 заявок433 просмотра

Требуется написать статью(обзор) о чате(определенный город). с использованием ключевых слов (ключевики будут даны)

Вкратце преимущества,сам обзор чата, возможности. кто у нас общается.

Размещено будет на chat-kontakt.ru там же можете посмотреть подобные описания.

Пример http://chat-kontakt.ru/sodachat_ru.php

Приветствуется оригинальность.

Портфолио не обязательно. работаем.

16 лет назад
parhim
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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