Рерайт статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен63 заявки826 просмотров

Здравствуйте. Нужен рерайт статей. Источники есть.

Оставляйте в проекте стоимость за 1000 знаков без пробелов

16 лет назад
ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

evasta
Елена 
54 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Елена отвественно подошла к выполнению задания. Работа была выполнена качественно и в срок. Статьи читаются легко! Спасибо! Всем рекомендую!
Задание было изложено понятно, тексты для рерайта предоставлены. Оплата без задержки. А что еще нужно исполнителю? Денег побольше только:) В общем, Ирине респект, с ней приятно работать.
hackprx
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Андрей прекрасно справился с работой! Я осталась очень довольна. Сроки работы были очень сжаты, но Андрей уложился вовремя. Что касается качества статей - здесь все на высшем уровне. Андрей отличный и отвественный исполнитель. Большое спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую!
Сотрудничал первый раз, но зато, какое сотрудничество. Ирина молодец, сразу все четко объяснила, что нужно сделать. Честность, открытость, приятное общение. В общем, можно сразу сказать, что набор положительных эмоций Вам гарантирован. Рекомендую!
Sadg-Jasmin
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
С Марией сотрудничаю не первый раз! Как всегда все отлично - статьи выполнены на высшем уровне и в срок, очень приятное общение. Мария, большое спасибо! Продолжаем сотрудничество!
Спасибо Ирине! Сработались и очень хорошо на мой взгляд. Ира замечательный и понимающий заказчик. Очень приятной с ней сотрудничать. Всегда предлагает интересные и познавательные статьи для рерайта. Продолжаем сотрудничество.
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$20
2 дня
Как всегда работа выполнена на высшем уровне! Всем рекомендую!
Один из лучших заказчиков за мою жизни фрилансера. Сотрудничеством чрезмерно доволен.

Заявки фрилансеров

evasta
Елена 
54 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
hackprx
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Sadg-Jasmin
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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