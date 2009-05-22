Рерайт статей

Андрей прекрасно справился с работой! Я осталась очень довольна. Сроки работы были очень сжаты, но Андрей уложился вовремя. Что касается качества статей - здесь все на высшем уровне. Андрей отличный и отвественный исполнитель. Большое спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую!