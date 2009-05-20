Рерайтинг описаний товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт80 заявок1342 просмотра

Название работы - копирайтинг

Убедительная просьба, читать вводную внимательно и не беспокоить меня тем, кто не понимает что такое шаблон или не желает по ним работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Описание работы

1. Суть работы - рерайт. Это процедура, заключающаяся в том, чтобы переписать исходный текст своими словами с применением синонимов

и сопутствующих слов.

2. Копирайтер получает задание в электронном виде - описание товара народного потребления. Копирайтеру следует соблюдая правила разметки

превратить описание товара в шаблон, применяя синонимы и равнозначные по смыслу обороты русского языка. Подробная инструкция выдается

после запроса работодателю. Копирайтеру также выдается словарь-подсказка для работы, которая упрощает выполнение задания.

Пример:

Исходный текст: Представляем спортивный обруч для гимнастики и похудения. Мы рекомендуем его для женщин, который хотят быстро похудеть без побочных эффектов для организма.

Текст после рерайтинга: Обратите внимание на гимнастический обруч для похудания. Особенно эффективен для милых дам, которые желают безопасно сбросить вес.

3. Для выполнения работы требуется любой текстовый редактор, а также периодический доступ к интернету для проверки соблюдения установленных правил разметки.

4. Оплата (вебмани, яндекс.деньги) производится исходя из объема полученного после рерайта файле. За 1000 символов, включая пробелы и знаки препинания = 40 рублей. Средний размер задания 7500 символов. При полной занятости (8 часов в день) вы можете выполнять от 2 до 4 заданий в день (в зависимости от скорости печати на клавиатуре и уровня владеления русским языком), что соответсвует доходу примерно 600-1200руб в день.

5. Объем работы большой, сроки реалистичные. Рассчитываем на регулярное сотрудничество.

Подробные условия работы, пожалуйста, пишите на

[email protected]

Предпочитаем общаться через ICQ.

ICQ ДЛЯ СВЯЗИ 329139430

16 лет назад
copyrighterjob
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется написать статьи

    Требуется подобрать ключевые слова и написать seo-текст для сайта www.stepanov-biysk.ru в раздел "О компании" (или серию статей "О компании", "Производство", "Продукция и ТМ"). От вас: цена, сроки, примеры подобных работ.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт и копирайт по ряду тематик

    Требуется рерайт (а также копирайт - написание новых) статей по тематикам: логистика, надувные изделия, перевозки, камень, организация праздников, организация выставок. Все тексты должны быть уникальными, связными, ГРАМОТНЫМИ и 100% ВМЕНЯЕМЫМИ. Весьма желательно - интересными. Ценовой ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание статей для SEO. тематика Сантехника.

    $50

    1. подготовить 10 обзорных "плагиатных" статей на тему сантехники с использованием ключ слов. из фала... одна статья может содержать группу ключевых слов по конкретной тематике (напр. ванны и все что с ними связано), другая статья ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен копирайт

    Здравствуйте. Очень нужен копирайтер с хорошим словом. Т.З. в аттаче От Вас сроки и цены. P.S. Оплата Яндекс-деньгами Всем спасибо, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Женская одежда

    $50

    1 Написать текст для буклетов 2 Написать текст для каталогов 3 Написать текст для флаеров Встретиться 21.05.2009 в ТЦ Ереван плаза кафе "блеск"

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходима статья: Конопатка деревянного дома.

    Цель статьи: продажа услуг по конопатке домов. Объем: статья - 3000 знаков без пробелов, краткое описание – около 250 знаков, заголовок – около 90 знаков. Ключевые слова: конопатка, конопатка дома, конопатка сруба, шлифовка, стена, брус, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод исп.-рус. Традос.

    Есть заказ на перевод: Направление перевода: исп-рус Срок выполнения: 21.05.09, время: 12:00. Ориентировочный объем - 4-5 стр. Текст должен быть сделан хорошим русским языком. Выполнять в программе Традос. Для ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад