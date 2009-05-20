Нужен технический текст на русском языке по тематике автомобильной промышленности с переводом на английском языке. Предложения в личку.
Рерайтинг описаний товаров
Название работы - копирайтинг
Убедительная просьба, читать вводную внимательно и не беспокоить меня тем, кто не понимает что такое шаблон или не желает по ним работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Описание работы
1. Суть работы - рерайт. Это процедура, заключающаяся в том, чтобы переписать исходный текст своими словами с применением синонимов
и сопутствующих слов.
2. Копирайтер получает задание в электронном виде - описание товара народного потребления. Копирайтеру следует соблюдая правила разметки
превратить описание товара в шаблон, применяя синонимы и равнозначные по смыслу обороты русского языка. Подробная инструкция выдается
после запроса работодателю. Копирайтеру также выдается словарь-подсказка для работы, которая упрощает выполнение задания.
Пример:
Исходный текст: Представляем спортивный обруч для гимнастики и похудения. Мы рекомендуем его для женщин, который хотят быстро похудеть без побочных эффектов для организма.
Текст после рерайтинга: Обратите внимание на гимнастический обруч для похудания. Особенно эффективен для милых дам, которые желают безопасно сбросить вес.
3. Для выполнения работы требуется любой текстовый редактор, а также периодический доступ к интернету для проверки соблюдения установленных правил разметки.
4. Оплата (вебмани, яндекс.деньги) производится исходя из объема полученного после рерайта файле. За 1000 символов, включая пробелы и знаки препинания = 40 рублей. Средний размер задания 7500 символов. При полной занятости (8 часов в день) вы можете выполнять от 2 до 4 заданий в день (в зависимости от скорости печати на клавиатуре и уровня владеления русским языком), что соответсвует доходу примерно 600-1200руб в день.
5. Объем работы большой, сроки реалистичные. Рассчитываем на регулярное сотрудничество.
Подробные условия работы, пожалуйста, пишите на
Предпочитаем общаться через ICQ.
ICQ ДЛЯ СВЯЗИ 329139430
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