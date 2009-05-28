Необходима статья: Конопатка деревянного дома.

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Завершен21 заявка401 просмотр

Цель статьи: продажа услуг по конопатке домов. Объем: статья - 3000 знаков без пробелов, краткое описание – около 250 знаков, заголовок – около 90 знаков. Ключевые слова: конопатка, конопатка дома, конопатка сруба, шлифовка, стена, брус, бревно, баня. Оплата: webmoney. Сроки: срочно.

16 лет назад
SergeyMal
Сергей 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olga-o
Ольга 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
16 лет назад
$25
1 день
Здравствуйте, статья написана на высоком уровне понимания матерала и задачи текста.
Выражаю свою признательность за сотрудничество. Понятное и содержательное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую - ответственный заказчик.

Заявки фрилансеров

Olga-o
Ольга 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
16 лет назад

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