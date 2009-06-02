Сценарий для Flash

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Завершен8 заявок401 просмотр

Доброе время суток!

Требуется написать сценарий для Flash мультика (продолжительность около 20-30 секунд)

Сюжет (в двух словах):

Преимущества которые получает компания, когда отдает разработку (IT) в аутсорсинговые компании

и как плохо живется тем, которые этого не делают

Ожидаю ваших предложений только здесь!

предложения скрыты

P.S. интересует ТОЛЬКО написание сценария, не создание flash

16 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

demien
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
1 день
Очень понравилось работать с Александром. Работу выполнил очень быстро! В итоге великолепный результат, который мне очень понравился. Всем рекомендую для сотрудничества!
Отличный заказчик. Все время был на связи, оплату произвел молниеносно, всем очень рекомендую!
luzhiya
Елена 
42 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
1 день
Очень понравился сюжет, предложенный Еленой честно говоря никогда не пытался посмотреть с такой стороны оригинально :) мне ОЧЕНЬ понравилось Советую!
Сергей прекрасный заказчик. Коммуникабельный и порядочный, умеющий оценить работу по достоинству.

Заявки фрилансеров

demien
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
luzhiya
Елена 
42 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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