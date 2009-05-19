Уважаемые коллеги, Необходимо составить «Руководство по эксплуатации» сооружения связи (узла телематических служб). Требования к построению, содержанию и изложению документа прилагаются. Результирующий документ должен соответствовать требованиям ГОСТ и спецификациям ...
Десять статей для сайта туристической тематики
Необходим рерайт статей (до 1000 символов в статье). Тематика - туризм в Японии.
Темы статей:
1.Фестивали и праздники
2.Выставки и конференции
3.Учимся готовить суши
4.Рыбалка на тунцов
5.Прогулки на Яхте
6.Вертолётные экскурсии
7.В гостях у японской семьи
8.Вечер с гейшами
9.Свадьба в Японии
10.В гостях у сумоистов
Статей нет, нужно будет найти на тематических сайтах.
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