Десять статей для сайта туристической тематики

$20
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Завершен23 заявки325 просмотров

Необходим рерайт статей (до 1000 символов в статье). Тематика - туризм в Японии.

Темы статей:

1.Фестивали и праздники

2.Выставки и конференции

3.Учимся готовить суши

4.Рыбалка на тунцов

5.Прогулки на Яхте

6.Вертолётные экскурсии

7.В гостях у японской семьи

8.Вечер с гейшами

9.Свадьба в Японии

10.В гостях у сумоистов

Статей нет, нужно будет найти на тематических сайтах.

16 лет назад
konstantinl
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$15
3 дня
Спасибо Татьяна, выручила. Рерайт статей сделан быстро и очень качественно. Будем сотрудничать.
Константин - отличный заказчик, очень мне помогал в процессе исполнения заказа и оплатил все вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад