Нужно создать инструкцию пользования сайтом

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Завершен21 заявка416 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Необходиом создать инструкцию (самоучитель с принтскринами) для пользователей сайтом subcontract.in.ua.

Перед написание мы вас научим и раскажем что и как делать на сайте. Вам просто нужно будет это все описать доступным языком.

Сразу скажу что ничего в описании сложного нет. Поэтому цену ломить не стоит.

Описание будет делится на несколько разделов

1. Пользование сайтом

2. Пользование системой субконтракции

3. Пользование личным кабинетом

Т.е. вот не полный список вопросов которые нужно описать:

1. Регистрация на сайте.

2. После этого на ваш email прийдет пароль

3. После этого вы авторизируйтесь.

4. После этого у вас есть возможность добавльть заказ (идет описание о этом)

5. После этого у вас есть возможность добавльть услуги (идет описание о этом)

6. После этого у вас есть возможность добавльть недвижимость (идет описание о этом)

7. Так же у вас есть возможность поменять информацию о себе.

8. Если забыли пароль вы можете востановить его там-то там-то.

9. Чтоб получать новости от портала вы можете подписаться на рассылку (принтскрин где-это сделать)

10. Чтоб быстро найти какой то заказ, вы можете воспользоваться поиском (принскрин) и как им лучше пользоваться.

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16 лет назад
sserbin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

littlemary
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
Трудно было определится что нам конкретно нужно в этом проекте. Так как сайт очень сложный и его трудно описать. Но Мария смогла это сделать на высоком уровне. Все было качественно и в срок. Всем советуем Марию, она вам будет очень полезна. С уважением руководитель проектов Сербин Святослав.
Приятно, когда заказчик уважительно относится к тем, кого нанимает и всячески способствует выполнению работы. Очень ответственный работодатель. Когда нужно — на связи. Оплата достойная и вовремя. Всем довольна, всем советую Святослава.

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littlemary
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад