Нужно создать инструкцию пользования сайтом

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Необходиом создать инструкцию (самоучитель с принтскринами) для пользователей сайтом subcontract.in.ua.

Перед написание мы вас научим и раскажем что и как делать на сайте. Вам просто нужно будет это все описать доступным языком.

Сразу скажу что ничего в описании сложного нет. Поэтому цену ломить не стоит.

Описание будет делится на несколько разделов

1. Пользование сайтом

2. Пользование системой субконтракции

3. Пользование личным кабинетом

Т.е. вот не полный список вопросов которые нужно описать:

1. Регистрация на сайте.

2. После этого на ваш email прийдет пароль

3. После этого вы авторизируйтесь.

4. После этого у вас есть возможность добавльть заказ (идет описание о этом)

5. После этого у вас есть возможность добавльть услуги (идет описание о этом)

6. После этого у вас есть возможность добавльть недвижимость (идет описание о этом)

7. Так же у вас есть возможность поменять информацию о себе.

8. Если забыли пароль вы можете востановить его там-то там-то.

9. Чтоб получать новости от портала вы можете подписаться на рассылку (принтскрин где-это сделать)

10. Чтоб быстро найти какой то заказ, вы можете воспользоваться поиском (принскрин) и как им лучше пользоваться.

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