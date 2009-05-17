Необходимо написать уникальные интересные статьи о саунах. Статьи должны быть в позитивном ключе (о том что ходить в интересно, полезно и хорошо для здоровья и т.д.). Возможно различные рекомендации о посещении саун и т.д. ...
Написать статью
Написать статью про японские автомобили, точнее почему японские автомобили лучше наших, +фото, примерно на 1-2 стр А4, грамотно составленная, оплата после прочтения.
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