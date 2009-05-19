Написание уникальных статей. English+SEO.

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Завершен16 заявок294 просмотра

Здравствуйте!

Требуются услуги копирайтера, способного написать несколько уникальных статей на английском языке, оптимизированных под поисковики. Список ключевых слов предоставлю.

Пожалуйста, ваши предложения с ценами и сроками оставляйте здесь. Спасибо!

Написание статей
16 лет назад
for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

maria_schi
Мария 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$4
3 дня
Отличный копирайтер! Получилось даже лучшем, чем я ожидал. С удовольствием продолжу сотрудничество.
C Дмитрием приятно работать! Вежливость. Четкое задание. Предоплата. Мгновенная оплата по завершении работы. И это все о нем… С удовольствием продолжу сотрудничество!
Summergirl
Елена 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$10
3 дня
Отличная работа! Все выполнено в кратчайшие сроки и с соблюдением всех требований. Будем сотрудничать дальше.
Прекрасный заказчик, все четко, ясно и, главное, честно))) надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

maria_schi
Мария 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
Summergirl
Елена 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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