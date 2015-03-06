Редактирование текста

Предлагаю работу по редактированию текста . Есть текст прогнанный через синонимайзер , нужно его подправить и немного поменять, заменить некоторые слова , чтото убрать .При этом текст должен нормально читаться и смысл должен остаться . Тематика текста разная .

Работа периодическая, несколько раз в месяц . Оплата по факту по webmony .

Чтобы определиться с оплатой . Предлагаю 100 страниц в верде формат 14 . Со стандартными полями.

Ваши предложения за сколько исправите 100 страниц.