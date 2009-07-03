Написание статей предложение только для МОСКВИЧЕЙ
Нужно исправить рекламный текст или написать
Курс по фотомонтажу (Photoshop)
Нужно исправить рекламный текст или написать заново. Но сделать надо это по все новым и лучшим традициям рекламного текста. Сайт www.photoshopphoto.ru Цена за 1000 знаков без пробелов минимально 2$ всего около 29 000 знаков
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $6
Создать текст для страницы сайта которую будем продвигать по следующим ключам- продажа авто продажа подержанных авто битые авто продажа объявления +о продаже авто купля продажа авто сайт продажи авто ...Завершен16 лет назад
Написать небольшую интересную статью сюда http://www.blog.laboutiquedefleurs.ru/ ПОСТ СКРИПТУМ: только Москвичи Зайди на сайт и там написано, что за статья нужнаЗавершен16 лет назад
Необходимо написать цикл статей по Форексу. Возможен как рерайт так и копирайт, общая идея статей: "Начальное и общее представление для новичков о рынке Форекс, о возможностях заработка на этом рынке, плюсы и минусы". ...Завершен16 лет назад
Пример задания по статье: Тема: Профессиональные усилители большой мощности (от 2х1000Вт до 2х3000Вт) Содержание: О мощных усилителях (от 1000Вт до 3000Вт в канал на 4ом) вообще - схемотехника, специфика, ...Завершен16 лет назад
- $600
Конкурс закончен, в результате внутреннего голосования было выбрано название scalaxy.ru, которое родилось не на просторах этого сайта.Копирайтинг42 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование. Текст представлен в виде отдельных статей. Общий объём (40 000 - 50 000). К каждой статье нужно написать короткое (1-3 предложения) описание. Срок ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт16 лет назад
Бизнес план для лимузинов подробности в аське 495 751 208Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
Несколько текстов на темы: Красивые шторы, ткани для штор, комплекты штор, оформление штор. Объемы текстов от 5 000 знаков каждый.Завершен16 лет назад
- $200
Требуется человек с богатой фантазией для написания текстов – описаний видео материалов по сриншотам, тематика – для взрослых. Описание должно быть на русском языке. Требования к тексту: 1. Название описания – 3 – ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт16 лет назад