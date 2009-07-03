Нужно исправить рекламный текст или написать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка586 просмотров

Курс по фотомонтажу (Photoshop)

Нужно исправить рекламный текст или написать заново. Но сделать надо это по все новым и лучшим традициям рекламного текста. Сайт www.photoshopphoto.ru Цена за 1000 знаков без пробелов минимально 2$ всего около 29 000 знаков

Сайт www.photoshopphoto.ru

16 лет назад
maximon88
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$87
7 дней
Очень понравилась работа с Мариной. Работа была выполнена в срок и на самом высшем уровне. Все очень понравилось и если еще раз понадобиться подобные услуги, то я непременно обращусь именно к Марине. Большое спасибо за отлично проделанную работу!
Внимательный и доброжелательный заказчик. Вносил конструктивные пожелания, обеспечивал самой полной информацией. Оплата своевременная и в полном объеме. Буду рада с Вами сотрудничать еще.
Studio_Wordcore
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
Studio_Wordcore
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад

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