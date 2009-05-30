Копирайт - глубокий рерайт

Пример задания по статье:

Тема:

Профессиональные усилители большой мощности (от 2х1000Вт до 2х3000Вт)

Содержание:

О мощных усилителях (от 1000Вт до 3000Вт в канал на 4ом) вообще - схемотехника, специфика, особенности применения, особенности коммутации и эксплуатации.

О мощных усилителях в классе АВ.

О мощных усилителях в классе Д.

О мощных усилителях в классе АВ с импульсными блоками питания как компромиссе (и/или удачном решении) между классическими усилителями с трансформаторными БП и усилителями в классе Д с импульсными БП. Достоинства, недостатки, примеры моделей мировых производителей, соотношение цены, веса и выходной мощности. Взгляд на данную позицию глазами инсталлятора и взгляд глазами прокатной компании.

Также любая другая полезная информация об усилителях мощности. Ключевые слова - усилитель, усилители, звук, звуковое оборудование.

Основная суть статьи - реклама преимуществ мощных усилителей в классе АВ с импульсными блоками питания.

Объём не менее 2000 слов (это около 15000 знаков).

Стоимость:

при рабочем варианте, (оригинальном, но который будет существенно редактироваться) (рыба) - 300р,

при удачном (полная оригинальность, минимум редакции) - 500р,

Формат - doc

Чтобы не тратить много времени впустую, можете написать половину или четверть, и показать.

Сразу будет видно, подходите вы нам или нет.