Написание коротких описаний видео роликов.

Требуется человек с богатой фантазией для написания текстов – описаний видео материалов по сриншотам, тематика – для взрослых. Описание должно быть на русском языке.

Требования к тексту:

1. Название описания – 3 – 4 слова

2. описание должен быть не менее 3 предложений, с вкраплеными ключевыми фразами.

Количество текстов – 2000 описаний

Цена за каждое описание (и названия) – $0.1

Приемка работы:

Работа принимается каждую неделю, берется сутки на проверку уникальности текстов между собой и в поисковых системах, прочтение каждого текста и проверка орфографии. После проверки идет оплата работы.

Сразу хотелось бы предупредить, все тексты будут проверяться в ручную, рерайтинг не нужен! Нужен только копирайтинг. Смотрим скрины – думаем 1 минуту, пишем три предложения...

Важно! Не какой предоплаты, оплата только после приема работы.