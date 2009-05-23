Приватный проект для Mriya (Гаврильченко Татьяна)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка203 просмотра

20 шт по 2 тыс. знаков.

16 лет назад
quer
45 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mriya
50 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$80
10 дней
Таня, сделала все статьи на довольно высоком уровне. Понравился подход - перед написанием статей, изучена тема аэрографии. Спасибо, за выполненную работу.
Заказчик оказался очень добросовестным работодателем. Четко поставленные задачи. Демократичные сроки. Незамедлительная оплата. Отличное впечатление от сотрудничества. Была бы рада, принять участие в его новых проектах.

Заявки фрилансеров

mriya
50 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

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