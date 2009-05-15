Есть задача - написать около сотни текстов. Заказчик предлагает задействовать для этих целей своих специалистов, т.е. врачей данной клиники. Скорей всего будем пробывать этот вариант. Но для подстраховки хочу найти людей способных справиться с этой ...
Рерайтинг на постоянной основе
Требуется рерайтер (или несколько) на постоянной основе, для наполнения сайта материалами по истории авиации от зарождения и до второй мировой.
От претендентов требуется:
1. Поиск интересных материалов (статьи) на тему авиация и воздухоплавание от начала ДО второй мировой.
Согласование этих материалов со мной на предмет "подходит/не подходит"
Для старта 5-10 исходных статей предоставлю сам.
2. Творческий рерайт найденных материалов, сохранение основных фактов, наполнение этих материалов ключевыми словами - текст должен быть читабельным, без воды и не похожим на тексты конкурентов.
3. Результат присылать на почту с указанием ссылки на первоисточник и указанием ключевиков, которыми снабдили материал.
Картинки исходника сохранять в рерайченом материале.
4. Творческий подход, компетентность, желание работать и сотрудничать.
5. Быть готовым работать ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.
6. Указать варианты оплаты.
7. Желательно быть компетентным в вопросах истории авиации.
8. Ориентировочное количество материалов: 2-3 статьи в неделю, 2-5 короткие новости/заметки в день.
9. Способ оплаты: WebMoney
10. Умение компоновать текст из разных источников в одну статью с единым стилем, четкой логикой, без воды!
Ваши условия, цены и пожелания прошу писать здесь, личные сообщения читать не буду.
Особое предпочтение претендентам, которые пришлют пример рерайта (несколько абзацев, с указанием исходного материала) на почту retroplan()yandex.ru.
Исходный текст, к примеру:
http://www.aviation.ru/book/Wings_of_Luftwaffe/DORNIER.html
UPD:
! Текст должен быть смысловым и литературным, как грамматически, так и стилистически!
Не владеющим литературным слогом и глубоким рерайтом - просьба вообще ничего не писать.
Ключевики ведь для поисковых систем/роботов, а статьи и сайты - все-таки люди читают.
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