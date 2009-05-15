Рерайтинг на постоянной основе

Требуется рерайтер (или несколько) на постоянной основе, для наполнения сайта материалами по истории авиации от зарождения и до второй мировой.

От претендентов требуется:

1. Поиск интересных материалов (статьи) на тему авиация и воздухоплавание от начала ДО второй мировой.

Согласование этих материалов со мной на предмет "подходит/не подходит"

Для старта 5-10 исходных статей предоставлю сам.

2. Творческий рерайт найденных материалов, сохранение основных фактов, наполнение этих материалов ключевыми словами - текст должен быть читабельным, без воды и не похожим на тексты конкурентов.

3. Результат присылать на почту с указанием ссылки на первоисточник и указанием ключевиков, которыми снабдили материал.

Картинки исходника сохранять в рерайченом материале.

4. Творческий подход, компетентность, желание работать и сотрудничать.

5. Быть готовым работать ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.

6. Указать варианты оплаты.

7. Желательно быть компетентным в вопросах истории авиации.

8. Ориентировочное количество материалов: 2-3 статьи в неделю, 2-5 короткие новости/заметки в день.

9. Способ оплаты: WebMoney

10. Умение компоновать текст из разных источников в одну статью с единым стилем, четкой логикой, без воды!

Ваши условия, цены и пожелания прошу писать здесь, личные сообщения читать не буду.

Особое предпочтение претендентам, которые пришлют пример рерайта (несколько абзацев, с указанием исходного материала) на почту retroplan()yandex.ru.

Исходный текст, к примеру:

http://www.aviation.ru/book/Wings_of_Luftwaffe/DORNIER.html

UPD:

! Текст должен быть смысловым и литературным, как грамматически, так и стилистически!

Не владеющим литературным слогом и глубоким рерайтом - просьба вообще ничего не писать.

Ключевики ведь для поисковых систем/роботов, а статьи и сайты - все-таки люди читают.