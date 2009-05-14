Рерайт по заданным темам

Ваша задача сводится к тому, что бы по заданной теме найти статью (могу и я найти, если вам сложно, хотя, по-моему, вам удобнее будет, так как я не ограничиваю ваш полёт мыслей).

И соответственно сделать рерайт найденной статьи.

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