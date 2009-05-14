Рерайт по заданным темам

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок731 просмотр

Ваша задача сводится к тому, что бы по заданной теме найти статью (могу и я найти, если вам сложно, хотя, по-моему, вам удобнее будет, так как я не ограничиваю ваш полёт мыслей).

И соответственно сделать рерайт найденной статьи.

Выплаты в любое время по WebMoney, без задержек. Возможен расчёт Я.Д-ом.

Всегда готов к открытому, доверительному и долгосрочному сотрудничеству.

16 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

serggur75
Сергей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$1
2 дня
Jode
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно было работать с профессионалом. Доверительные отношения и деловой стиль общения. Четкие цели и задачи, гарантированная оплата. Спасибо за сотрудничество
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$1
5 дней
Станислав пишет хорошо. Текст читается легко и не надоедает излишней «замудренностью», а напротив написано всё понятным всем языком. В статьях так же наблюдается литературный стиль написания, а не так как будто дядя Вася рассказал нам о чём то. Постановка смысловых параллелей хорошая. Ответственный человек, вовремя исполняющий свои обязательства. Станислав вы молодец. Огромное спасибо.
Отличный заказчик! Быстро нашли общий язык и договорились. Оплата вносилась своевременно, без задержек, сразу после сдачи мной работы. Спасибо за сотрудничество! Всем рекомендую как отличного заказчика и хорошего человека.
olesyalisitsyna
Олеся 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

serggur75
Сергей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Jode
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
olesyalisitsyna
Олеся 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты для сайта медицинской клиники.

    $5

    Есть задача - написать около сотни текстов. Заказчик предлагает задействовать для этих целей своих специалистов, т.е. врачей данной клиники. Скорей всего будем пробывать этот вариант. Но для подстраховки хочу найти людей способных справиться с этой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен рерайт

    $6

    Нужен рерайт двух статей, исходники ищете сами, объем 6500 знаков. Рерайт нужен достаточно срочно.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужны уникальные статьи (20 шт) до 500 символов. Хороший рерайт статьи для пользователей. Цена и сроки

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт текстов на финансовую тематику

    Необходимо в сжатые сроки сделать рерайт текстов на финансовую тематику. Порядка 25 000 - 30 000 знаков. Для выполнения задания выберу 2-3 человека. Интересует цена меньше 1 wmz за 1000. Работа не для новичков.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно 10 статей про ксенон

    $100

    Нужна одна статья про Мото ксенон одна статья про ВАЗ ксенон лада ксенон две статьи про Мото сигнализации одна статья про би ксенон одна статья про ксенон оптом ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия статей по сантехнической теме

    Необходимо написать порядка 20-и статей по теме "Сантехника". Каждая статья порядка 2000 знаков. Установка сантехники, выбор сантехники и т.п. по направлениям: - Смесители - Ванны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение блогов статьями

    Трубуются люди для наполнения блогов статьями на самые разные темы. Оплата по договорённости, но в разумных пределах. Подробности по ICQ# 582235707 С уважением, Дмитрий

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад