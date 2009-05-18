Рерайт текста

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Завершен57 заявок613 просмотров

Нужны уникальные статьи (20 шт) до 500 символов. Хороший рерайт статьи для пользователей.

Цена и сроки

16 лет назад
konstantinl
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$20
5 дней
Марина, спасибо. Рад сотрудничеству. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Превосходное знакомство, интереснейшая работа. Оплата своевременная и в полном объеме. Человек практически всегда на связи, и уделяет время каждому заданному вопросу. Надеюсь, и на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
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