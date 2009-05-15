10 текстов по художественной тематике

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Завершен22 заявки291 просмотр

Список ключевых слов:

портрет (на заказ)

портреты людей

портрет с фотографии (по фото)

пейзаж

пейзажи на заказ

роспись интерьера (художественная)

роспись стен (художественная)

декоративные росписи

роспись потолков (художественная)

роспись стен в интерьере

По каждому ключевому слову (словосочетанию) нужен свой текст в 1000 символов. Обязетельно 100% АНТИплагиат.

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16 лет назад
3301
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена быстро и корректно. Надежный исполнитель! =) спасибо за ворк ;)
Заказчик составил четкое задание, отвечал на все вопросы по ходу выполнения, все оплатил заранее. Всем рекомендую, замечательный человек. Если предоставиться возможность обязательно продолжу сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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