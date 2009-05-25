Оригинальный текст для продажи магазина одежды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок770 просмотров
#1$

Ищу талантливых, креативных людей , способных грамотно и в сроки придумать оригинальный текст рекламного характера , адресованного покупателю бизнеса - магазина одежды.

Требования:

- Минимальная длина текста: 1,5 страницы WORD,Times New Roman 12 шрифт.;

Навыки:

- создания грамотного, легко читаемого текста;

- навыки работы с рекламными и PR –текстами;

- приветствуется, но необязателен опыт работы в написании статей по бизнес тематике;

Условия участия.

Каждому, кто хочет участвовать в конкурсе, необходимо написать текст 1.5 страницы на заданную тему.

Жду ваши идеи и оценку стоимости своих работ.

Подробности узнавайте лично.

С уважением, Татьяна

Написание статей
16 лет назад
Britannika
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Победитель конкурса

Tala16
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
Очень понравился текст, самый лучший из представленных. Креативно, интересно, рекомендую.
Очень понравилось работать с заказчиком, быстрая оплата и приятное общение:) Все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tala16
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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