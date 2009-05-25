Здравствуйте! Мы ищем постоянного сотрудника, который мог бы регулярно писать статьи для различных сайтов по Техническому заданию. Как правило, в неделю мы будем посылать 15-20 заказов. Объемы статей 2000-3000 символов. Основным ...
Оригинальный текст для продажи магазина одежды
Ищу талантливых, креативных людей , способных грамотно и в сроки придумать оригинальный текст рекламного характера , адресованного покупателю бизнеса - магазина одежды.
Требования:
- Минимальная длина текста: 1,5 страницы WORD,Times New Roman 12 шрифт.;
Навыки:
- создания грамотного, легко читаемого текста;
- навыки работы с рекламными и PR –текстами;
- приветствуется, но необязателен опыт работы в написании статей по бизнес тематике;
Условия участия.
Каждому, кто хочет участвовать в конкурсе, необходимо написать текст 1.5 страницы на заданную тему.
Жду ваши идеи и оценку стоимости своих работ.
Подробности узнавайте лично.
С уважением, Татьяна
Победитель конкурса
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