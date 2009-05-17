Опытный контент-менеджер/хороший неймер/начинающий логомейкер
Опытный контент-менеджер/хороший неймер/начинающий логомейкер
Нейминг компаний и продуктов, разработка лого
Создание простых баннеров
Добавление товаров на сайт
Написание текстов к товарам, обработка фото
Полное ведение сайта интернет-магазина, контроль цен и недочетов в работе сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Нейминг для зоомагазина36 просмотров
- Нейминг для магазина открыток "Почтовый переулок"95 просмотров
- Наполнение интернет-магазина "Танцующие"22 просмотра
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за отличную работу.
Ответный отзыв
Как всегда быстрая оплата, спасибо!
$3
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа. Отдельно хотелось бы отметить, что Наталья проявила инициативу и сэкономила мое и свое время, за что ей отдельное спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое Т3, мгновенная оплата! Спасибо!
$20
10 баллов
15 лет назад
Наиталантливейший человек. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо, все отлично! Внимательный и адекватный заказчик. Было очень приятно поработать:)
$30
10 баллов
16 лет назад
Написание статей
Очень понравился текст, самый лучший из представленных. Креативно, интересно, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком, быстрая оплата и приятное общение:) Все отлично, рекомендую.
$22
10 баллов
16 лет назад
Спасибо очень креативно, понравились многие варианты!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком, четкое ТЗ, помощь в процессе выполнения задания, быстрая оплата и приятное общение:) Все отлично, рекомендую.