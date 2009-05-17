Tala16

Наталья Tala16

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Опытный контент-менеджер/хороший неймер/начинающий логомейкер

Опытный контент-менеджер/хороший неймер/начинающий логомейкер

Нейминг компаний и продуктов, разработка лого

Создание простых баннеров

Добавление товаров на сайт

Написание текстов к товарам, обработка фото

Полное ведение сайта интернет-магазина, контроль цен и недочетов в работе сайта.

Отзывы заказчиков

seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов
$4
10 баллов
15 лет назад
Глубокий рерайт
Спасибо за отличную работу.
Как всегда быстрая оплата, спасибо!
Ответный отзыв
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов
$3
10 баллов
15 лет назад
Глубокий рерайт текста.
Отличная работа. Отдельно хотелось бы отметить, что Наталья проявила инициативу и сэкономила мое и свое время, за что ей отдельное спасибо.
Отличный заказчик, четкое Т3, мгновенная оплата! Спасибо!
Ответный отзыв
tracon
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Придумать название фирмы (Зоомагазин)
Наиталантливейший человек. Спасибо.
Спасибо, все отлично! Внимательный и адекватный заказчик. Было очень приятно поработать:)
Ответный отзыв
Britannika
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Оригинальный текст для продажи магазина одежды
Написание статей
Очень понравился текст, самый лучший из представленных. Креативно, интересно, рекомендую.
Очень понравилось работать с заказчиком, быстрая оплата и приятное общение:) Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
lotomat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$22
10 баллов
16 лет назад
Нэйминг ресторана фаст - фуд
Спасибо очень креативно, понравились многие варианты!
Очень понравилось работать с заказчиком, четкое ТЗ, помощь в процессе выполнения задания, быстрая оплата и приятное общение:) Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
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