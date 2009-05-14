Регулярное написание статей

Здравствуйте!

Мы ищем постоянного сотрудника, который мог бы регулярно писать статьи для различных сайтов по Техническому заданию. Как правило, в неделю мы будем посылать 15-20 заказов. Объемы статей 2000-3000 символов.

Основным требованием к статьям будет осмысленность и уникальность.

Оплата 0,8 -1,0$ за 1000 символов.