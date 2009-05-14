Регулярное написание статей

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Закрыт64 заявки878 просмотров

Здравствуйте!

Мы ищем постоянного сотрудника, который мог бы регулярно писать статьи для различных сайтов по Техническому заданию. Как правило, в неделю мы будем посылать 15-20 заказов. Объемы статей 2000-3000 символов.

Основным требованием к статьям будет осмысленность и уникальность.

Оплата 0,8 -1,0$ за 1000 символов.

Написание статей
16 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

Scorp13
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17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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