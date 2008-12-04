Занесение товаров в Интернет магазины, составление описаний к товарам

УСЛУГИ:

1. Занесение товаров в Интернет магазины.

2. Перенос контента на другой сайт.

3. Написание статей.

РАБОТАЮ С:

CMS: Shop-script, Amiro, Bitrix, DLE и другие

ПО: MS Office, Photoshop CS.

Немного о себе:

- хорошая репутация на Веблансе.

- работаю вместе с женой, что позволяет быстро наполнять базу данных.

- опыт роботы с различными КМС интернет-магазинов (Shop-script, Amiro, Bitrix + другие).

- с супругой приходилось заносить: детские товары, велосипеды, автомобили, часы, а/шины, кинофильмы (ДВД), медицинские инструменты, различные спорттовары и многое другое. (Легко и быстро разбираемся в нужном вопросе).

- сейчас закончили сотрудничество с Интернет аукционом, в который за 6 месяцев работы занесли больше, чем 18000 товаров.

- у нас 2 рабочих места со скоростным безлимитным Интернетом 10 Мб/10 МБ.

- владею основами работы с графическими программами, знаю НТML.

- постоянно на связи - с 8-30 до 23-00.