quer

Богдан Плыгач quer

 
44 годаУкраина/Черкассы
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занесение товаров в Интернет магазины, составление описаний к товарам

УСЛУГИ:

1. Занесение товаров в Интернет магазины.

2. Перенос контента на другой сайт.

3. Написание статей.

РАБОТАЮ С:

CMS: Shop-script, Amiro, Bitrix, DLE и другие

ПО: MS Office, Photoshop CS.

Немного о себе:

- хорошая репутация на Веблансе.

- работаю вместе с женой, что позволяет быстро наполнять базу данных.

- опыт роботы с различными КМС интернет-магазинов (Shop-script, Amiro, Bitrix + другие).

- с супругой приходилось заносить: детские товары, велосипеды, автомобили, часы, а/шины, кинофильмы (ДВД), медицинские инструменты, различные спорттовары и многое другое. (Легко и быстро разбираемся в нужном вопросе).

- сейчас закончили сотрудничество с Интернет аукционом, в который за 6 месяцев работы занесли больше, чем 18000 товаров.

- у нас 2 рабочих места со скоростным безлимитным Интернетом 10 Мб/10 МБ.

- владею основами работы с графическими программами, знаю НТML.

- постоянно на связи - с 8-30 до 23-00.

Написание статей
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Отзывы заказчиков
ceruleo
Анна 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Добавить 5-6 позиций в интернет магазин обуви
Большое спасибо - все сделано быстро, и качественно. Буду обращаться снова и рекомендую всем!
Хороший заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$122
10 баллов
15 лет назад
Заполнение каталога текстами и изображениями
Как всегда Богдан на высоте!!! Работаю с Богданом уже год, и очень рад этому. Всегда на связи, всегда ответственен, всегда готов подсказать те моменты которые лежат не на поверхности. Рекомендую как очень порядочного и очень хорошего человека, это рас, а два это супер профессионал своего дела!
Год работы пролетел незаметно, за это время выполнил ряд заказов для Егора. Одно могу сказать, работать всегда приятно с таким заказчиком: - четкая постановка задания, без необходимости задавать дополнительные вопросы; - полное доверие по финансовым вопросам (я никогда не переживаю относительно того будет ли оплачена работа или нет); - работа всегда интересная и в некоторой степени позволяет расширить кругозор. Хороший заказчик, с которым приятно работать!
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rabota-txt
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$350
10 баллов
15 лет назад
Собрать описания для интернет магазина
Всем рекомендую Богдана! Работа настолько растянулась по причинам с нашей стороны, но он нас не бросил а сделал всё очень качественно и профессионально. Рекомендую !!!!
Понравилась работа, которая была связана с детскими товарами. В процессе немного разширился сам фронт работы (информацию не только искал, но и непосредственно заносил на сайт), за что очень благодарен Роману. Рекомендую Романа прежде всего, как хорошего заказчика. Оплата была своевременная и в полном объеме.
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Sibatlet
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для quer
Богдан выполнил все как и требовалось. Работой доволен. Все замечания устранялись очень быстро. Только положительные впечатления от сотрудничества!
С Дмитрием приятно работать. Если с функционированием самописной КМС проблем не возникло, то специфика товара заставила немного переоценить свои силы. Понадобилось пару дней для ознакомления с некоторыми нюансами продукции, системой мер и условными обозначениями. Теоретически задание было не сложное, но 85% времени уходило на поиск качественных изображений или удаления сторонних надписей. Медлено продвигающуюся работу Дмитрий воспринимал адекватно и "не подгонял". Оплата была своевременная и в полном объеме. Рад был сотрудничеству. Рекомендую, как хорошего заказчика.
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lyudas
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
10 баллов
15 лет назад
Наполнение интернет-магазина товаром
Очень ответственный и профессиональный исполнитель! Работали, работаем сейчас, и будем работать дальше. Рекомендую, не пожалеете!
Если говорить о Николае, то я хотел бы охарактеризовать его : 1. Как заказчика - четкая постановка задания; - по возникающим вопросам, ответ краткий и исчерпывающий; - своевременная оплата; - заранее предупреждает о предстоящей новой работе, что позволяет скорректировать график, без необходимости работать в авральном режиме. - отличный работодатель. 2. Как человека - вежливый и тактичный; - терпеливый. Хотел бы пожелать всем фрилансерам встречать на своем пути таких людей!
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Наполнение сайтов
13 отзывов
от $50
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