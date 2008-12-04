УСЛУГИ:
1. Занесение товаров в Интернет магазины.
2. Перенос контента на другой сайт.
3. Написание статей.
РАБОТАЮ С:
CMS: Shop-script, Amiro, Bitrix, DLE и другие
ПО: MS Office, Photoshop CS.
Немного о себе:
- хорошая репутация на Веблансе.
- работаю вместе с женой, что позволяет быстро наполнять базу данных.
- опыт роботы с различными КМС интернет-магазинов (Shop-script, Amiro, Bitrix + другие).
- с супругой приходилось заносить: детские товары, велосипеды, автомобили, часы, а/шины, кинофильмы (ДВД), медицинские инструменты, различные спорттовары и многое другое. (Легко и быстро разбираемся в нужном вопросе).
- сейчас закончили сотрудничество с Интернет аукционом, в который за 6 месяцев работы занесли больше, чем 18000 товаров.
- у нас 2 рабочих места со скоростным безлимитным Интернетом 10 Мб/10 МБ.
- владею основами работы с графическими программами, знаю НТML.
- постоянно на связи - с 8-30 до 23-00.
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