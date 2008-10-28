rabota-txt

Роман Егоров rabota-txt

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Доработать .exe файлы в архиве

    Доработать файлы чтоб можно было выводить информацию в тхт или excel формат. чтоб можно было настраивать выводимую информацию, выводить по 2 поля или по 3 и т.д. _ttp://narod.ru/disk/4268812000/Yp.rar.html пишите цену и срок

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать описания для интернет магазина

    Необходимо собрать описания и картинки по списку товара. Описание каждого товара должно быть в отдельном Ворд файле. Сначала идут рисунки потом само описание, рисунки должны быть без копирайтов и желательно чтоб их было 2, один большой один ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайта на WordPress (копипаст)

    $200

    Наполнение сайта на WordPress только для тех кто уже работал с этим движком. Ничего сложного заполнить каталог автосервисов, сколько найдете по заданному району за столько и заплатим. Поиск и копипаст. Заполняете новую запись в соответствии с ТЗ(заголовок ...

    WordPressСайт на WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов

    Необходимо наполнять сайты различных тематик. Обычно сайт об одном товаре, все что найдете в сети о нём всё можете разместить (главное чтоб не повторялось), в среднем от 10 статей на сайт. Обязательные требования: Каждая статья с картинкой. Обьём текста не ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
quer
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
15 лет назад
Собрать описания для интернет магазина
Понравилась работа, которая была связана с детскими товарами. В процессе немного разширился сам фронт работы (информацию не только искал, но и непосредственно заносил на сайт), за что очень благодарен Роману. Рекомендую Романа прежде всего, как хорошего заказчика. Оплата была своевременная и в полном объеме.
Всем рекомендую Богдана! Работа настолько растянулась по причинам с нашей стороны, но он нас не бросил а сделал всё очень качественно и профессионально. Рекомендую !!!!
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