rabota-txt

Понравилась работа, которая была связана с детскими товарами. В процессе немного разширился сам фронт работы (информацию не только искал, но и непосредственно заносил на сайт), за что очень благодарен Роману. Рекомендую Романа прежде всего, как хорошего заказчика. Оплата была своевременная и в полном объеме.